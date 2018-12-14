شاهد.. ردة فعل فتاة التقت صلاح بالصدفة في المستشفى

15

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة بريطانية أصيبت بحالة من الذهول والدهشة فور رؤيتها النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، في أحد مستشفيات الأطفال بالمدينة.

وقام صلاح رفقة نجوم “الريدز”، بزيارة لأحد مستشفيات الأطفال في مدينة “ليفربول” أمس، لمشاركتهم احتفالاتهم بأعياد الميلاد “الكريسماس”.

ويظهر “الفيديو” صدمة إحدى الفتيات عند مرور صلاح أمامها خلال جولته في المستشفى، حيث وقفت مذهولة، فيما ابتسم النجم المصري لها ثم أكمل طريقه.

AfterPost
مقالات ذات صلة

الاستعدادات متواصلة لانطلاق مسابقات كرة القدم داخل الصالات

نتائج مميزة لرفع الأثقال الليبية في بطولتي العرب والتضامن الإسلامي

استدعاء منتخب الصالات للدخول في معسكر داخلي

بناء الأجسام الليبية على موعد مع البطولة الإفريقية

المزيد

الاستعدادات متواصلة لانطلاق مسابقات كرة القدم داخل الصالات

نتائج مميزة لرفع الأثقال الليبية في بطولتي العرب والتضامن…

استدعاء منتخب الصالات للدخول في معسكر داخلي

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24