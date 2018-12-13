أمن بنغازي تخصص مواقع لمبيت الشاحنات في منطقة قنفودة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت مديرية أمن بنغازي، عن تخصيص موقع لمبيت الشاحنات في منطقة قنفودة غرب بنغازي ، والذي تم تخصيصه من قبل مصلحة الأملاك العامة كمستودع لهذا الغرض .

وأكدت المديرية وفقاً لما نشر على صفحتها الرسمية على الفيسبوك الأربعاء ، أن الموقع مناسب جداً والطريق المطلة عليه مزدوجة ، مما يسمح بحركة الشاحنات دون عراقيل .

وأشارت المديرية بأن الموقع الكائن في منطقة جليانة قرب الجزيرة يوجد به موقعين الأول خاص بالشاحنات الملحوقة بمقطورة والموقع الثاني خاص بشاحانت النقل الثقيل ، حيث تم تخصيصه لمبيت تلك الشاحنات وهو مسيج وبه انارة .

ودعت المديرية جميع سائقي الشاحنات والجهات المعنية بالالتزام بما ورد في هذا الأعلان وتحمل كامل المسؤولية نظراً لإرباك الشاحنات لحركة السير ومخالفة القانون .

وأوضحت المديرية أن الهدف هو المصلحة العامة ، ولاستكمـال الخطة المقدمة من رئاسة قسم المرور التراخيص بنغازي وبعض التعديل المدروس من قبل أصحاب الاختصاص بما يساهم في تسهيل حركة السير في الميادين والشوارع بشكل أفضل على الصعيدين الأمني والمروري .