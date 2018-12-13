إطلاق خطة متكاملة لإيصال الوقود ومحاربة آفة التهريب في الجنوب الليبي وستنطلق القافلة يوم الثلاثاء الموافق 18 ديسمبر 2018 مصحوبة بقوة حماية حفاظا على أمن وسلامة السائقين.

أخبار ليبيا24

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن استكمال استعداداتها لإطلاق قافلة شاحنات محملة بكمية تقدّر بحولي (3) مليون لتر من بنزين السيارات، و(1.2) مليون لتر من وقود الديزل، و (80) طن من الغاز المسال (غاز الطهي)، وذلك من مستودع مصراتة باتجاه الجنوب.

وستنطلق القافلة يوم الثلاثاء الموافق 18 ديسمبر 2018 مصحوبة بقوة حماية حفاظا على أمن وسلامة السائقين.

وستقوم الشركة بتفريغ القافلة حال وصولها إلى مستودع سبها، حيث سيتم تحديد الكمية التي سيتم تسليمها لكل عميد بلدية، ومن ثم ستقوم شركات التوزيع بتوزيع هذه الكميات على المحطات التي تم تحديدها وتسميتها والتأكيد عليها من قبل عمداء البلديات أنفسهم.

وسعيا منها لضمان وصول الوقود إلى أهالي الجنوب والحيلولة دون استخدام هذه الكميات في عمليات التهريب، توصلت شركة البريقة إلى اتفاق هام مع حكماء وبلديات المنطقة، حيث سيتم حساب الكميات اللازمة بشكل يومي بالتنسيق مع حكماء وبلديات المنطقة.

كما ستقوم شركة البريقة بنشر الكميات المستلمة يوميا مع كافة التفاصيل، فيما ستراقب البلديات التزام المحطات الواردة في القوائم المعلنة، والتأكد من أن عمليات البيع تتم بالسعر الرسمي، وأن هذه المحطات مفتوحة وتبيع للعامة وأنها ليست وهمية.

وفي حال ضبط أي مخالفة ستقوم شركة البريقة بوقف التزويد لتلك المحطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

وستساعد هذه الخطة الطموحة على إيصال الوقود إلى جميع أهالي الجنوب بسهولة وبالأسعار الرسمية، كما ستحد من ظاهرة التهريب بشكل كبير.

وقال رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط عماد بن كورة :”نحن ندرك تماما معاناة أهلنا في الجنوب، ونحن سعداء لإيجاد حل بعد جهود استمرت لعدة أشهر لتأمين هذه القافلة”.

وأشاد بن كورة بكافة الجهات التي أدت واجبها الوطني وتحملت مسؤولياتها لضمان إيصال الوقود إلى المنطقة، كما أدعوهم إلى مواصلة السير على هذا الدرب لكي تستمر هذه الإمدادات من الوقود السائل وأسطوانات الغاز بشكل روتيني، ووفقا لآليات الإمدادات المتبعة من قبل شركة البريقة.”