استدعاء منتخب الصالات للدخول في معسكر داخلي

واستدعي الاتحاد الليبي قائمة تتكون من 28 رياضي للدخول في المعسكر

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أخبار ليبيا24- خاص

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم أن تجمعاً سيبدأ للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يوم الاثنين المقبل في مصراتة .

واستدعي الاتحاد الليبي قائمة تتكون من 28 رياضي للدخول في المعسكر، حيث تضم القائمة لاعبين محترفين هم أحمد عبد الحفيظ عبد العزيز لاعب القنيطري المغربي ومروان السنوسي لاعب بركركارا المالطي .

كما تم استدعاء 26 لاعباً محلياً هم محمد الشريف و فاتح علي مسعود و محمد سليمان غالب و محمد ارحومه حسام الوحيشي رياض محمد عثمان وحمدي الشوين من فريق الاتحاد، ومفتاح موسى العقوري و محمد علي شحوت من وعادل محمود الشريف و إبراهيم المجبري ومحمد بوحجر من الأهلي بنغازي، ويوسف بو شنه وفيصل بوحوبة وحمزة محمد من الأخضر.

ومن النصر تم استدعاء أحمد اليمني، ومحمد بوراس من اتحاد الشرطة، وسليمان درويش و عبد الرحمن الدبيبة من السويحلي و علي بلقاسم و مصطفى لوان من المهدية، و نصر خليفة نصر من خليج سرت ومحمد أزريق و عبد المعز دوه من أساريا ومحمد الصالحين من المختار، وعمورة صالح عمورة من اتحاد غريان .

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