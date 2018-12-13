التنسيق بين الداخلية والقوات المسلحة في تأمين مدينة درنة

التنسيق بين الداخلية والقوات المسلحة في تأمين مدينة درنة واستعرض خلال الاجتماع أيضًا كافة أوجه العمل المشترك بين الحكومة المؤقتة و القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية

أخبار ليبيا24

بحث وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف كيفية التنسيق مع القوات المسلحة في تأمين مدينة درنة، وتأكيد استتباب الأوضاع الأمنية داخل محيط المدينة وخارجها.

وناقش بوشناف خلال الاجتماع الذي عقد بغرفة عمليات مجموعة عمر المختار بدرنة سير العمل الأمني داخل المدينة وأبرز العراقيل والصعوبات التي تواجهه.

واستعرض خلال الاجتماع أيضًا كافة أوجه العمل المشترك بين الحكومة المؤقتة و القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في تأكيد استتباب الأمن داخل مدينة درنة ومداخلها ومحيطها.

وأثمر الاجتماع نتائج فاعلة لتعاون قوات الجيش الوطني مع قوات الأمن والشرطة في تأمين مدينة درنة ومحيطها بعد تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية، والخروج بخطة مشتركة بين كافة الوحدات الأمنية والعسكرية في تهدف إلى تشديد الأمن.