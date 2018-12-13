الشعب يدعم المؤسّسات العسكريّة لتطهير البلاد من داعش وساهم هذا الانتصار في تعزيز موقف الجيش الوطني الليبي أمام المجتمع الدولي بأنّه يحارب الإرهاب والتطرف بعيدًا عن أيّ صراعات أو مناكفات سياسيّة

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يشكّل انتصار الجيش الليبي في بنغازي وتحريرها بالكامل، تضييقات هائلة للدول الداعمة والممولة للإرهاب وبخاصّةٍ أنّ ليبيا تتمتّع بجيش يحميها من العابثين وداعمي التطرف.

وساهم هذا الانتصار في تعزيز موقف الجيش الوطني الليبي أمام المجتمع الدولي بأنّه يحارب الإرهاب والتطرف بعيدًا عن أيّ صراعات أو مناكفات سياسيّة.

ويُقوّي تحرير مدينة بنغازي بالكامل من قبضة التنظيمات الإرهابية موقف المؤسسة العسكريّة اللّيبية في العمليّة السياسية والتحركات التي تجري لتعديل الاتفاق السياسي.

كما أنّ الانتصار اللّيبي على داعش نجح بفضل تعاون الشّعب مع المؤسسة العسكريّة وتوحيد جهودهم مع كلّ السّلطات بغية تطهير البلاد من داعش الإرهابيّ المتطرّف.

إنّ عمليّة تحرير مدينة بنغازي، تمّت على مراحل مختلفة اكتسب في خلالها جنود الجيش اللّيبيّ خبرات واسعة وكبيرة في حرب الشوارع.

ولقد كانت هذه العمليّات العسكريّة محكمة التخطيط والتنظيم ولا سيّما أنّها جاءت ردًّا على عمليّات الاغتيال والذّبح التي طالت عددًا كبيرًا من العسكريين الليبيين في محاولة من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الّذي دعا إلى تنفيذ شريعة متطرّفة ومتشدّدة بالقوة.