المشري : إيرادات النقد الأجنبي لا يمكن التصرف فيها إلا بتوافق بين الرئاسي والمركزي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” إن الإصلاحات الاقتصادية لابد أن تلقى مقاومة من أصحاب المصالح المستفيدة من الوضع الحالي .

وأوضح المشري خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم أنه بفضل التوافق بين المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، وحكومة الوفاق ومصرف ليبيا المركزي ، وأيضاً عدد كبير من أعضاء مجلس النواب ، استطعنا الوصول إلى صيغة معالجات للتشوهات الموجودة في الاقتصاد الليبي الحالي وبدأت آثارها تظهر للمواطن .

وأضاف المشري بخصوص ما يتعلق بـمنحة الـ 500 دولار فإن هناك أرقام وطنية غير صحيحة وإجراءات تدقيق الرقم الوطني في لحظاتها الأخيرة ، منوهاً إلى أنه سيتم الشروع في صرف الـ 500 دولار بسعر الدولار الرسمي.

ولفت إلى أن هذا الأمر اقترن رسميا بضرورة الرفع النسبي للدعم عن الوقود ، أو استبدال الدعم للوقود بالدعم النقدي وهناك مراجعة لهذه الإصلاحات وهناك لقاء مع محافظ ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي لإعادة النظر في السعر ، أو الرسم الذي فرض .

وتابع المشري “ننصح الجهات المختصة كجهة استشارية، وما تقتضيه المصلحة العامة بأن يكون هناك تخفيض بسيط لا يضر لشعب الليبي ، أو المكونات الاخرى كرجال الأعمال لأن التخفيضات الكبيرة تحدث هزات كبيرة في الاقتصاد فربما يكون تخفيض بسيط في الرسوم وهذا الأمر لازال قيد الدراسة يوم 19 يكون قد مر على الاصلاحات ثلاثة أشهر وهناك جلسة للمراجعة وجلسة للتقييم لعرض المشاكل وكل المعالجات في هذه الفترة هي معالجات طارئة لكن نحن نهدف إلى تنمية اقتصادية حقيقية .

وأكد المشري أن إيرادات الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي لا يمكن التصرف فيها إلا بتوافق المجلس الرئاسي والمصرف المركزي ويحسب إيراد من إيرادات الميزانية العامة للدولة ويضمن خلال ميزانية 2019 وربما سيتم الصرف على علاوة الأسرة المتأخرة لمدة سنوات وربما يتم الصرف على بعض مشاريع التنمية في الصحة والتعليم والمواصلات لكنه ليس حساب مفتوح، وينفق منه بشكل كبير كما يشاع في صفحات التواصل الاجتماعي.