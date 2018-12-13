ضبط قنطار ونصف “حشيش” في ميناء طبرق الحاويتان مرت بالموانئ المصرية ووصلت إلى ميناء طبرق التجاري في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف رئيس مركز جمارك ميناء طبرق عقيد محمد عبدالله زايد لـ”أخبار ليبيا24″ ضبط حاويتان بها قنطار ونصف من مخدر الحشيش قادمة من سوريا.

وأوضح زايد أن الحاويتان مرت بالموانئ المصرية ووصلت إلى ميناء طبرق التجاري في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي .

وأكد رئيس المركز أنه تمت مراقبة الحاويتان عند نزولها وتم التأكد بأن بها مواد مخدرة، لافتا إلى أنه تم فتحها بحضور النيابة العامة والشرطة العسكرية والبحث الجنائي والقوات البحرية.

وأشار زايد إلى أنه تم العثور على مخدر الحشيش مخبأ بطريقة فنية داخل أنابيب بلاستيك وتم تغليفها بلاصق من اللون الأسود يصعب الشك فيها.

وأفاد رئيس المركز أنه تم فتح الأغلفة على الأنابيب ووجد مخدر الحشيش بداخلها، وتم نقل الحاويتان إلى القاعدة البحرية بأمر المحامي العام وحرق جزء منها وسيتم إعدام البقية خلال الأيام المقبلة.

وذكر زايد أن الحاويتان موجودتان ومحميتان بطريقة آمنة وسيتم إعدام وحرق كل الكمية بحضور كل الأجهزة الأمنية.