بناء الأجسام الليبية على موعد مع البطولة الإفريقية

بناء الأجسام الليبية على موعد مع البطولة الإفريقية

أخبار ليبيا 24 – خاص

يشارك المنتخب لبناء الأجسام في البطولة الإفريقية التي ستنطلق منافساتها بمدينة القليعة الجزائرية والتي ستبدأ الجمعة المقبل .

وقال رئيس بعثة المنتخب الليبي طارق مخلوف إن المنتخب سيشارك بعدد 15 رياضي .

وأوضح مخلوف – لأخبار ليبيا 24 – أن المشاركة ستكون لفئات مختلفة في بناء اجسام كلاسيك وفيزيك .

وأضاف يرافق الفريق عدد 3 حكام و إداريين ومرافق طبي وإعلامي، مؤكدًا أن المعنويات عالية لتحقيق نتائج تشرف ليبيا .

ويمتلك المنتخب الليبي عدد من الرياضيين المتألقين وبإمكانهم تحقيق نتائج مميزه خلال البطولة .