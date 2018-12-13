بناء الأجسام الليبية على موعد مع البطولة الإفريقية

7

أخبار ليبيا 24 – خاص

يشارك المنتخب لبناء الأجسام في البطولة الإفريقية التي ستنطلق منافساتها بمدينة القليعة الجزائرية والتي ستبدأ الجمعة المقبل .

وقال رئيس بعثة المنتخب الليبي طارق مخلوف إن المنتخب سيشارك بعدد 15 رياضي .

وأوضح مخلوف – لأخبار ليبيا 24 – أن المشاركة ستكون لفئات مختلفة في بناء اجسام كلاسيك وفيزيك .

وأضاف يرافق الفريق عدد 3 حكام و إداريين ومرافق طبي وإعلامي، مؤكدًا أن المعنويات عالية لتحقيق نتائج تشرف ليبيا .

ويمتلك المنتخب الليبي عدد من الرياضيين المتألقين وبإمكانهم تحقيق نتائج مميزه خلال البطولة .

AfterPost
مقالات ذات صلة

استدعاء منتخب الصالات للدخول في معسكر داخلي

السّويحلي يواصل انتصاراته في الدّوري الممتاز 

المغرب تنسحب ومصر تعلن عن نيتها لاستضافة أمم إفريقيا

حويل يكشف لـ”أخبار ليبيا24″ أسباب تدهور نتائج الشاطئية

المزيد

استدعاء منتخب الصالات للدخول في معسكر داخلي

السّويحلي يواصل انتصاراته في الدّوري الممتاز 

المغرب تنسحب ومصر تعلن عن نيتها لاستضافة أمم إفريقيا

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24