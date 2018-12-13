الدّرسي تُوضِّح تفاصيل إعدام كميّة الدّقيق في بنغازي 

أخبار ليبيا 24 – خاص

دعت مديرة مكتب الإعلام في الهيئة الليبية للإغاثة “جليلة الدرسي”، وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدّقة والمصداقية في نشر الأخبار .

وأشارت “الدرسي” إلى أن “صفحة جهاز الحرس البلدي بنغازي فقط” على الفيسبوك ، نشرت خبر إعدام كمية من الدقيق تخصّ الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية .

وأوضحت “الدرسي” نقلا عن إدارة الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية:” أنّ كميّة الدقيق التى تم إعدامها تخص منظمة (كفاءة لتطوير والتنمية ) وهي مؤسسة مجتمع مدني، أوردت سلّات غذائية من برنامج الغذاء العالمي، مباشرة ووضعتها في مخازن ــ في منطقة بوعطني ــ غير صالحة لتخزين المواد الغذائية، وقد واجهت المنظمة مشاكل وصعوبات في توزيع هذه السلّات، لعدم الخبرة في هذا المجال مما أدى إلى بقاء المواد فترة طويلة، في ظروف غير ملائمة ما أدى إلى تلف بعض منها ( مادة الدقيق ) بالتحديد، الأمر الذي أدى إلى منعها من قبل الأجهزة الأمنية من استمرار عملها .

وتابعت (الدرسي) أنّ الهيئة الليبية للإغاثة استجابت لنداء السلطات المحلية، بشأن التدخل السّريع؛ لإنقاذ مايمكن إنقاذه من المواد الغذائية وتوزيعها على المحتاجين .

وقالت “الدرسي” إن الدقيق ــ كما ذكر سابقاً ــ كان مخزّن في مخازن لا تتبع الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، وأنّ المخازن الرّئيسية للهيئة تقع في منطقة حي على بن أبي طالب – مخازن الأدوية سابقاً (السيرتى)ــ فقط، وكلفت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية ،بمعرفة المحامي العام مشاركة في إعدام الدقيق كطرف محايد .

ونشرت إحدى الصفحات ـ التابعة لجهاز الحرس البلدي بنغازي ـ على الفيسبوك، خبرا مفاده “إتلاف (28) ألف كيس دقيق؛ بسبب سوء التخزين تخصّ الهيئة الليبية للإغاثة” .

وذكرت الصفحة أنه بناءً علي تعليمات المحامي العام ورئيس النيابة العامة في مكتب المحامي العام، وبعضوية مأموري الضبط القضائي، وجهاز الحرس البلدي غرفة شرق بنغازي، تمّ تشكيلُ لجنةٍ لإتلاف كمية الدقيق الخاصّة بالهيئة الليبية للإغاثة؛ وذلك بعد انتهاء مدة صلاحيتها .

وأشارت الصفحة أنه قد “تم تخزين هذه الكمية لمدة عامين حتى فسد ومن المفروض أنه تم توزيعها على المواطنين كسلّة غذائية عام (2016م) ” .

وبلغت الكمية الإجمالية حوالي (28 )ألف كيس دقيق سعة أربعة كيلو جرام (للكيس الواحد) ونُقلت في شاحنات عددها إحدى عشر شاحنة، وتم الإتلاف في مرمى القمامة الرئيسي في منطقة قنفودة .