آمر قاعدة بنينا الجوية يؤكد دعمه مطار بنينا الدولي

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أكد آمر قاعدة بنينا الجوية اللواء “محمد المنفور”، وقوفه مع مطار بنينا الدولي ووضع كافة إمكانيات القاعدة المادية تحت تصرف إدارة المطار.

وقال مدير الشؤون الإدارية والمالية في مطار بنينا الدولي أسامة بن منصور، إن المنفور وضع كافة إمكانيات القاعدة المادية تحت تصرف إدارة المطار.

وأضاف بن منصور أن القاعدة دعمت المطار بسيارة إطفاء للمساعدة في تصريف مياه الأمطار، وكذلك سيارات دفع رباعي للمساعدة في رفع وجر ونقل الأشياء التي يصعب الوصول إليها بالسيارات العادية.

وأوضح مدير الشؤون الإدارية والمالية أن الدعم كان الغرض منه المساعدة وليس دعمنا بهذه السيارات، لان سيارة الإطفاء و سيارات الدفع الرباعي مملوكة للقاعدة، وتمت إعادتها إليهم بعد انتهاء الأزمة الأخيرة.

وتوقف العمل في مطار بنينا الدولي مطلع الأسبوع الماضي نتيجة لانجراف مياه الأمطار وارتفاع منسوبها داخل وخارج صالات الركاب .

وقامت شركة المياه والصرف الصحي مكتب بنينا بأعمال النظافة وشفط مياه الأمطار، كما شارك فوج الكشافة والهيئة السلامة الوطنية في تنظيف الصالات وعودة العمل من الجديد .