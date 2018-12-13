اعتداء على قسم التطعيمات في عيادة الماجوري من قبل مجهولين

اعتداء على قسم التطعيمات في عيادة الماجوري من قبل مجهولين حادثة الاعتداء وأعمال التخريب تسببت في تكسير الزجاج والأثاث وبعض الأبواب في القسم،

أخبار ليبيا24

أكد مدير مكتب الإعلام في إدارة الخدمات الصحية بنغازي أحمد العوامي أن قسم التطعيمات في عيادة الماجوري تعرض لاعتداءات من قبل مجهولين.

وأضاف العوامي أن حادثة الاعتداء وأعمال التخريب تسببت في تكسير الزجاج والأثاث وبعض الأبواب في القسم، موضحًا أنه تقرر أن يتوقف قسم التطعيمات عن العمل بشكل مؤقت.

وأفاد مدير المكتب أنه تقرر أيضًا، استئناف العمل بعد إصلاح الأضرار التي لحقت بالقسم، واستمرار العمل بشكل طبيعي في الأقسام الأخرى، ،لافتاً أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة بالحادثة .

واستنكرت إدارة الخدمات الصحية في بنغازي هذا العمل والذي وصفته ب”الجبان”، مؤكدةً ثقتها التامة بأن الجهات الأمنية ستتمكن من ضبط الجناة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم حتى لا يتكرر مثل هذا العمل التخريبي .

وانطلقت في مدينة بنغازي السبت الماضي الحملة الوطنية للتطعيمات لعام 2018 التي تستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى سن ما قبل 15 سنة .

وتتضمن الحملة التطعيم بالطعم الواقي من شلل الأطفال للأعمار من يوم إلى سن ما قبل 6 سنوات ، والتطعيم الواقي من الحصبة والحميراء، وكذلك إعطاء فيتامين (أ) للأعمار من 9 أشهر إلى ما قبل 15 سنة .

وقام مدير إدارة الخدمات الصحية ببنغازي والمدير التنفيذي وأعضاء اللجنة المشرفة على تنفيذ الحملة بجولات ميدانية شملت العيادات المجمعة شهداء السلاوي، وبوعطني، وبنغازي الجديدة، الهواري (23 يوليو)، وسيدي خليفة، والمركزين الصحيين سيدي اعبيد، والكويفية وذلك لمتابعة سير الحملة .