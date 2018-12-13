الخرطوش: غرفة عمليات سرت الكبرى تسير دوريات في محيط الهلال النفطي الدوريات توجهت إلى عدة نقاط في الجنوب الليبي في المواقع التي تقع تحت ظل القوات المسلحة العربية الليبية

أخبار ليبيا24- خاص

قال المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش إن غرفة عمليات سرت الكبرى بإمرة اللواء سالم درياق سيرت عدة دوريات في المناطق المحيطة بالهلال النفطي.

وأضاف الخرطوش أن الدوريات توجهت إلى عدة نقاط في الجنوب الليبي في المواقع التي تقع تحت ظل القوات المسلحة العربية الليبية.

وأوضح المسؤول الإعلامي أن الكتيبة 276 مشاة التابعة إلى اللواء 73 مشاة بإمرة العميد علي القطعاني واللواء 106 مجحفل وعدة وحدات تابعة لغرفة عمليات سرت الكبرى قامت فجر اليوم الخميس بالتحرك في عدة نقاط بالجنوب الليبي لتقفي أثر الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية.

وأكد الخرطوش أن الوضع ممتاز جدا والقوات المسلحة على جاهزية تامة في حال ما تتطورت الأحداث بصورة جديدة.