السّويحلي يواصل انتصاراته في الدّوري الممتاز 

أخبار ليبيا 24 – خاص

تصدّر السّويحلي مجموعته مؤقّتا، عقب تفوّقه أمس الأربعاء بهدفين مقابل لا شيء على أرضيّة ملعب الخمس، لحساب الجولة الثّانية للمجموعة الثّانية للدّوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وتقدّم السّويحلي في الدّقيقة الثّامنة من الشّوط الأوّل، بهدف (بالخطأ) لمدافع الخمس في مرماه .

وضاعف رفاق المنقوش النتيجة بواسطة المتألّق البرازيلي أوتيمار في الدّقيقة (57) من الشّوط الثّاني مسجّلا ثالث أهدافه هذا الموسم .

وبهذا الفوز تصدّر السّويحلي المجموعة الثّانية برصيد (6) نقاط وتجمد رصيد الخمس عند (3) نقاط