السّويحلي يواصل انتصاراته في الدّوري الممتاز 

7

أخبار ليبيا 24 – خاص
تصدّر السّويحلي مجموعته مؤقّتا، عقب تفوّقه أمس الأربعاء بهدفين مقابل لا شيء على أرضيّة ملعب الخمس، لحساب الجولة الثّانية للمجموعة الثّانية للدّوري الليبي الممتاز لكرة القدم . 
وتقدّم السّويحلي في الدّقيقة الثّامنة من الشّوط الأوّل، بهدف (بالخطأ) لمدافع الخمس في مرماه .
وضاعف رفاق المنقوش النتيجة بواسطة المتألّق البرازيلي أوتيمار في الدّقيقة (57) من الشّوط الثّاني مسجّلا ثالث أهدافه هذا الموسم .
وبهذا الفوز تصدّر السّويحلي المجموعة الثّانية برصيد (6) نقاط وتجمد رصيد الخمس عند (3) نقاط

AfterPost
مقالات ذات صلة

المغرب تنسحب ومصر تعلن عن نيتها لاستضافة أمم إفريقيا

حويل يكشف لـ”أخبار ليبيا24″ أسباب تدهور نتائج الشاطئية

مواجهات متوازنة في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من الدوري الليبي

في أول لقاء له على أرضه.. الصـداقـة يتفـوق على الهـلال بهدف نظيف.

المزيد

المغرب تنسحب ومصر تعلن عن نيتها لاستضافة أمم إفريقيا

حويل يكشف لـ”أخبار ليبيا24″ أسباب تدهور نتائج…

مواجهات متوازنة في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من الدوري…

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24