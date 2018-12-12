بعد انقطاعها لسنوات .. وصول مياه الشرب لمنطقة بشر المشروع يهدف إلى ربط شبكة مياه الشرب في الشبكة الرئيسية لمنظومة النهر الصناعي

أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد انقطاعها سنوات عن المنازل في “حي الشطوط” في منطقة “بشر” عادت مياه الشرب لتتدفق من جديد وتصل إلى كل منزل وتنهي مسلسل معاناة الأهالي في شرائها ونقلها إلى منازلهم عبر الصهاريج المتنقلة .

وبحضور أعضاء من المجلس البلدي البريقة ومجلس الحكماء ومندوب عن المؤسسة الوطنية للنفط ، ولفيف من أهالي منطقة بشر انتهت تلك المعاناة بتسليم مشروع توصيل مياه الشرب إلى الحي والذي أُنجز بتمويل من المؤسسة الوطنية للنفط وتنفيذ إحدى الشركات الوطنية .