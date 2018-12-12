المغرب تنسحب ومصر تعلن عن نيتها لاستضافة أمم إفريقيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت قناة الرياضية المغربية عدم ترشح دولة المغرب لاستضافة أمم إفريقيا ، التي ستنطلق منتصف العام المقبل.

وذلك عقب قرار الكاف السابق بسحب تنظيم البطولة من دولة الكاميرون ، وكانت المغرب أقوى المرشحين لاستضافة تلك البطولة.

وأكد وزير الرياضة المغربي “رشيد الطالبي” لن نتقدم بطلب لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تم سحبها من الكاميرون ، وذلك رغم إعلان تقرير مغربي أنه تم اللجوء لإحدى الشركات الأجنبية لإعداد ملف شامل وقوي يخص المغرب ، للتقدم به أمام الاتحاد الإفريقي، إلا أن قرار الانسحاب من التقدم للتنظيم جاء مفاجئ.

ومن المقرر أن يغلق باب الترشح للاستضافة في 14 من ديسمبر الجاري لكن حتى الآن لم تتقدم أي دولة بملفها رسمياً.

وفى نفس السياق وفي أول رد فعل مصري ، أكد الدكتور “أشرف صبحي” وزير الرياضة المصري أنه سيتم التنسيق مع اتحاد الكرة ومع الحكومة لدراسة الأمر خلال الساعات المقبلة ، وحسم موقف مصر بشأن تقديم الترشح لاستضافة البطولة عقب قرار انسحاب المغرب.

وأكد صبحي ثقته في قدرة مصر على استضافة البطولة وكل المحافل الدولية ، وستقدم الوزارة كل الدعم في حالة نجاح مصر في تنظيم البطولة.