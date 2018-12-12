رئيس قسم المختبر بطبي بنغازي : القسم سيشهد نقلة كبيرة في الأيام المقبلة افتتح قسم للتحاليل بقسم الطوارئ والحوادث وهو خاص بهذا النوع من التحاليل العاجلة

أخبار ليبيا 24 – خاص

يعاني المختبر الطبي ومصرف الدم في مركز بنغازي الطبي من العديد من الصعوبات والمشاكل ، ورغم ذلك لم يتوقف عن العمل ولم يغلق أبوابه يوماً ، وكان حضور الفنيين واجب ذاتي رغم الصعوبات ونقص الإمكانيات في السنوات الماضية ولكن استطاع تخطي كل العراقيل بمجهودات الفنيين ومجهود الإدارة الحالية ، هذا ماقاله رئيس قسم المختبر الطبي الأستاذ “خالد عبدالله القذافي”.

وحول نقص المواد الخام لإجراء التحاليل ، أوضح القذافي – في حوار مع مندوب أخبار ليبيا 24 – أنه خلال الفترة السابقة قمنا بتوفير عدة تحاليل للمختبر ، ووضعنا خطه مدروسة بأن هذه التحاليل التي تم توفيرها عن طريق الإحصائية الخاصة ستكون لمرضى إيواء مركز بنغازي الطبي والمخولين من قبل الاستشاريين والأخصائيين”.

وذكر أن أغلب المترددين على المختبر من عيادات أو مصحات خاصة ، ومراكز صحية خارج المركز الطبي ، وهذا يضعنا في مشاكل نظراً لعدم توفر رقم الملف الخاص بالمستشفى ، واسم الأخصائي أو الاستشاري المخول ، وعدم وجود تشخيص، وهذه الأمور مهمة لعدم استهلاك المواد واستنزافها ؛ وعليه قمنا كإدارة بتنبيه للأخصائيين أن يكون التشخيص موجود واسم العيادة والتوقيع واسم الأخصائي، أو الاستشاري، علما بأن التحاليل متوفرة “.

وأردف القذافي قائلاً “أما بخصوص الحالات الطارئة افتتحنا قسم للتحاليل بقسم الطوارئ والحوادث ، وهو خاص بهذا النوع من التحاليل العاجلة .

وأضاف رئيس قسم المختبر الطبي أن من أهم المشاكل التي تواجه قسم الطوارئ هو تردد حالات من الخارج ، والتي تتطلب إجراء تحاليل غير متوفرة بقسم الإسعاف ، ومتوفرة في المختبر فقط ، حيث يتم تحويل المريض من الطوارئ إلى قسم المختبر ما دفعنا إلى وضع آلية توفير التحاليل .

وأضاف أنه تم توفير تحاليل خاصة بأمراض الغدد كاملة ، بناء على إحصائية المترددين على المركز الطبي ، مؤكداً أنه سوف يتم توفير التحاليل الخاصة بأمراض الدم والأورام مع بداية العام القادم .

وبخصوص آخر المستجدات بالمختبر ، بين القذافي أنه في الفترة القادمة سوف يتم دعمنا بجهاز حديث ومتطور لــ”الهرمونات والأمصال” بقسم الكيمياء بالمختبر ، لافتاً إلى أن هذا الجهاز حديث جداً ويقدم نتائج سريعة وفائقة الدقة للمواطن .

وتابع أنه سوف يتم افتتاح قسم “الميايكروا بيولوجي” من جديد ، حيث تواصلنا مع شركة سوف تتولى مهمة توريد الأجهزة لهذا القسم بعد معاناة طويلة ، منوهاً إلى أن القسم توقف عن العمل وكان خارج سيطرتنا لعدم وجود شركة خاصة بتوريد المطلوب ، وسوف نقوم بتوفير أجهزة تحاليل خاصة في العناية الفائقة تعطي نتائج سريعة خاصة بغازات الدم والسيولة وسوف تتوفر في جميع أقسام العناية الأسبوع القادم “.

وأكد المسؤول أنه سوف يتم افتتاح معمل للتحليل في البرج الثاني للمركز في العام المقبل ، مشيراً إلى أنه سيكون متخصص في التحاليل الروتينية العاجلة ، نظراً لوجود قسم الإيواء هناك .

وأشار إلى أن القسم الجديد في البرج الثاني سيقلل الصدام مع مختبر التحاليل السابق – الذي يعمل حتى الساعة الثانية بعد الظهر – والحالات القادمة من خارج المركز .

وأضاف أنه سيتم إضافة بعض التحاليل المهمة في قسم الولادة مثل “الجيليكوز” وغيرها ، لافتاً إلى أنه ربما سيتم فصل معمل التحاليل النساء والولادة عن المختبر الرئيسي.

ونوه إلى أنه في فترة انطلاق معارك الكرامة توقفت العديد الشركات الطبية في المركز ، ولكن ومع الإدارة الجديدة وبعد تحرير بنغازي من الإرهاب ستعود هذه الشركات إلى التعامل معنا لتوفير بعض اللوازم لتقديم الخدمات كما كان في السابق “.

وعن الصعوبات التي تواجه المختبر ، قال القذافي إن الفنيين تمكنوا من تجاوز أغلب الصعاب ، وحافظوا على سمعة المختبر ، مضيفاً أننا سنقدم دورات تدريبية وسنخاطب الإدارة العامة بالخصوص للتواصل مع الأكاديميات ، أو المعاهد لرفع الكفاءة في المختبر .