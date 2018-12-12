اشتباكات متقطعة بين الجيش والإرهابيين في المدينة القديمة بدرنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

تشهد المدينة القديمة اشتباكات متقطعة بين الحين والآخر بين قوات الجيش الليبي والتنظيمات الإرهابية التي تتحصن داخل المنطقة وسط المدينة شرق البلاد.

وقال مصدر عسكري – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – إنه بسبب انتشار القناصة على أسطح المباني بالمدينة القديمة ، والألغام الأرضية التي زرعتها التنظيمات الإرهابية لعرقلة تقدم الجيش ، لم تحسم بعد معركة المدينة القديمة وانتهاء العمليات العسكرية في درنة .

وأوضح المصدر، أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة ، وقوات الجيش تضيق الخناق على الإرهابيين المتحصيين بآخر أوكارهم في درنة.