اشتباكات متقطعة بين الجيش والإرهابيين في المدينة القديمة بدرنة

انتشار القناصة على أسطح المباني بالمدينة القديمة ، والألغام الأرضية التي زرعتها التنظيمات الإرهابية لعرقلة تقدم الجيش

3

أخبار ليبيا 24 – خاص

تشهد المدينة القديمة اشتباكات متقطعة بين الحين والآخر بين قوات الجيش الليبي والتنظيمات الإرهابية التي تتحصن داخل المنطقة وسط المدينة شرق البلاد.

وقال مصدر عسكري – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – إنه بسبب انتشار القناصة على أسطح المباني بالمدينة القديمة ، والألغام الأرضية التي زرعتها التنظيمات الإرهابية لعرقلة تقدم الجيش ، لم تحسم بعد معركة المدينة القديمة وانتهاء العمليات العسكرية في درنة .

وأوضح المصدر، أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة ، وقوات الجيش تضيق الخناق على الإرهابيين المتحصيين بآخر أوكارهم في درنة.

AfterPost
مقالات ذات صلة

بعد انقطاعها لسنوات .. وصول مياه الشرب لمنطقة بشر 

رئيس قسم المختبر بطبي بنغازي : القسم سيشهد نقلة كبيرة في الأيام المقبلة 

متأثرًا بجراحه…وفاة مدير أمن طرابلس السابق

الأحوال المدنية بنغازي تعتمد أكثر من 60 ملف للأفراد والأسر غير المدرجة

المزيد

بعد انقطاعها لسنوات .. وصول مياه الشرب لمنطقة بشر 

رئيس قسم المختبر بطبي بنغازي : القسم سيشهد نقلة كبيرة في…

متأثرًا بجراحه…وفاة مدير أمن طرابلس السابق

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24