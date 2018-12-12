متأثرًا بجراحه…وفاة مدير أمن طرابلس السابق وأعلنت القبض على منفذي محاولة اغتيال السموعي بإطلاق الرصاص عليه أمام منزله

أخبار ليبيا24

توفي صباح اليوم الأربعاء في إيطاليا مدير أمن طرابلس السابق العميد صلاح السموعي عقب محاولة اغتال تعرض لعا الأيام القليلة الماضية.

ونعت قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق مدير أمن طرابلس السابق العميد صلاح السموعي الذي وافاه الأجل اليوم الأربعاء أثناء تلقيه العلاج في إيطاليا بعد إصابته جراء محاولة اغتيال تعرض لها في الأيام الماضية.

وكانت قوة الردع الخاصة عبر موقعها الرسمي على “فيسبوك” أعلنت القبض على منفذي محاولة اغتيال السموعي بإطلاق الرصاص عليه أمام منزله وهم أيمن سعيد وأبوالعيد زيدان.

وأضافت القوة أنه بالاستدلال مع المتهمين اعترفوا بارتكابهم الجريمة ودوافعها جنائية مبدئيا وتم تحديد مكان المركبة الخاصة بالمجني عليه بعد أن قام الجناة بركنها بباحة مسجد بن طاهر بالهضبة.

يشار إلى أن مدير أمن طرابلس السابق صلاح الدين السموعي تعرض في أواخر نوفمبر الماضي لمحاولة اغتيال أمام منزله بمنطقة صلاح الدين جنوبي العاصمة، على أيدى مسلحين، ونُقل في الـ27 من نوفمبر إلى إيطاليا لتلقي العلاج هناك.