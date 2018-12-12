الأحوال المدنية بنغازي تعتمد أكثر من 60 ملف للأفراد والأسر غير المدرجة

الأحوال المدنية بنغازي تعتمد أكثر من 60 ملف للأفراد والأسر غير المدرجة

أخبار ليبيا24

قال الناطق الإعلامي باسم مصلحة الأحوال المدنية عبدالله الجازوي اليوم الأربعاء تم اعتماد أكثر من 60 ملف للأفراد والأسر غير المدرجة في المنظومة.

وأضاف الجازوي أن مدير الفرع أعطى تعليماته للجنة باستمرار عقد الاجتماعات لإكمال كافة الملفات التي لدى اللجنة.

وكان مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي مقدم أسامة الدرسي قد أعلن الأيام الماضية عن البدء في إضافة الأفراد والأسر والزوجة الأجنبية بعد توقف دام عدة سنوات ماتسبب في معاناة المواطن وذهابه لمدينة طرابلس.