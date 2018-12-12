نتيجة عمل تخريبي..حريق في مدرسة “علي وريث” الثانوية بطرابلس وشدد مراقب التعليم على تكثيف الجهود الجميع للوصول إلى المجرمين لينالوا عقابهم

أخبار ليبيا24

أعلنت مراقبة تعليم بلدية طرابلس المركز عن تعرض مدرسة “علي وريث الثانوية للبنين” التابعة لمراقبة التعليم ببلدية طرابلس المركز ليلة الاثنين إلى حريق أدى إلى إتلاف بعض من ممتلكات المدرسة.

و طالب مراقب التعليم تعليم طرابلس المركز أحميدة الغرياني الجهات المختصة بملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة مثنيا على دور هيئة السلامة الوطنية في مكافحة الحريق وإخماده.

وقال الغرياني :”ماحدث في ثانوية علي وريث من أعمال تخريبية هي أعمال إجرامية يعاقب عليها القانون أشد العقوبة لأنها تمس الأمن القومي وحفظ مؤسسات الدولة العامة احد ألأهداف المتفق عليه في كل الأعراف والتشريعات”.

وشدد مراقب التعليم على تكثيف الجهود الجميع للوصول إلى المجرمين لينالوا عقابهم المنتظر حتى القضاء على الفساد.

يشار إلى أن مدرسة علي وريث الثانوية للبنين تمت صيانتها بالكامل بجهود ذاتية وتطوعية.