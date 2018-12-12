حويل يكشف لـ”أخبار ليبيا24″ أسباب تدهور نتائج الشاطئية الخسارة أمام منتخب السنغال كانت متوقعة فهو من أقوى المنتخبات وحامل لبطولة أفريقيا والمصنف الأول أفريقيا.

أخبار ليبيا24- خاص

كشف إداري المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية ماشاء الله حويل عن أسباب خروج المنتخب من منافسات بطولة أمم أفريقيا للعبة التي احتضنتها شرم الشيخ المصرية حيث خسر المنتخب الليبي في آخر مباريات المجموعة الثانية أمام السنغال بنتيجة 10-1 أمس الثلاثاء .

وأوضح إداري المنتخب الليبي ، في تصريحات لـ”أخبار ليبيا24″ أن الخسارة أمام منتخب السنغال كانت متوقعة مبيناً أن السنغال من أقوى المنتخبات وحامل لبطولة أفريقيا والمصنف الأول أفريقيا.

وأكد حويل أن رتم المباريات غائب تماماً عن منتخب ليبيا لأكثر من عامين، متهمًا رئيس الاتحاد الليبي جمال الجعفري بإهمال المنتخب بعد عرقلته الروزنامة التي قدمت له منذ عام.

وعن مستقبل منتخب الشاطئية قال إداري المنتخب :”سنشارك في بطولة عربية ستقام في مصر بعد شهر ونصف، وأتمنى وقفة جادة من الاتحاد الليبي لكرة القدم” لدعم المنتخب خلال الفترة المقبلة”.

وختم حويل حديثه :”هناك حمله يقودها أشخاص محسوبين على طرف معين في الصراع الحاصل للكرة الليبية بعد وقفة جادة من الرئيس الحالي عبد الحكيم الشلماني الذي وقف مع المنتخب في آخر اللحظات .

يشار إلى أن المنتخب الليبي افتتح مشاركته في البطولة الأفريقية بفوز على تنزانيا 5-2 وخسر في المواجهة الثانية أمام نيجيريا 6-3 قبل أن يخسر بنتيجة كبيرة أمام السنغال بلغت 10-1 .