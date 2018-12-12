بين كرٍّ وفرٍّ..ملف القمامة يعود إلى أدراج بلديّة بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مصدرٌ مسؤولٌ في بلديّة بنغازي ، إن إجمالي الدّيون المستحقّة للشّركات المتخصّصة في أعمال النّظافة تقدّر بحوالي (27 مليون دينا)ر، لم تسدّد حتى تاريخ اليوم .

وكان رئيس المجلس التّسييرى لبلدية بنغازي “صقر عمران بوجواري” قد أعلن خلال لقائه مع مديري الشّركات المتخصّصة في أعمال النّظافة الأحد الماضي، عودة ملف القمامة إلى بلدية بنغازي مجدداً .

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره كلاًّ من: – عضو المجلس التسييرى “إدريس غيث إقدورة”، ومدير مكتب المشروعات في البلدية “أسامة الكزة”، مناقشة ملف القمامة، وما يواجهه من مشاكل وتحديات، أبرزها تراكم الدّيون على هذه الشركات نتيجة التّأخر فى السّداد، الأمر الذى تسبّب فى تعثّر وتذبذب أعمال النّظافة في المدينة، وعدم استقرار الملف وانتقاله من جهة إلى أخرى .

وأكّد “بوجواري” بأن بلدية بنغازي، بصدد تسديد مستحقات هذه الشّركات وفق آلية تضمن حقوق البلديّة والشّركات المساندة، إلى جانب إعداد هيكلية جديدة تشمل تقسيم المدينة وفق خريطة جغرافيّة، من شأنها ضمان سير أعمال النّظافة بشكل سلسٍ ومنتظم ،وإتاحة المجال لكافة شركات النظافة ؛ وذلك تشجيعاً للقطاع الخاصّ العامل في هذا المجال .