بئر جديد في حقل مسلة بقدرة إنتاجية 3000 برميل يوميا

بئر جديد في حقل مسلة بقدرة إنتاجية 3000 برميل يوميا وتم ربط خط الإنتاج 2/13 بوصة وبمسافة 500 متر حتى يلتحم بخط 6 بوصة المغذي للمجمع (GC7)، وتم تشغيل البئر بواسطة مولد الديزل لرفع القدرة الإنتاجية.

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط أن إدارة حقل مسلة تمكنت الأيام الماضية من ربط البئر رقم (HH-86-6)بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 3000 برميل نفط يومياً.

وقامت وحدة المضخات الغاطسة وتحت إشراف ومتابعة منسقة هندسة الإنتاج ومنسقة صيانة الآبار بتحويل الحفارة رقم (QB7) لامتياز 65 على البئر رقم (HH-86-8) وعلى عمق يقدر بنحو (10732 قدم) بإسناد من وحدة السلامة والبيئة ومنسقة العمليات وقسم النقل والأقسام التابعة لمنسقة الصيانة بالحقل، وقسم الأنابيب والكهرباء والضغط العالي والميكانيكا وصيانة رؤوس الآبار.

وتم ربط خط الإنتاج 2/13 بوصة وبمسافة 500 متر حتى يلتحم بخط 6 بوصة المغذي للمجمع (GC7)، وتم تشغيل البئر بواسطة مولد الديزل لرفع القدرة الإنتاجية.

يشار إلى أن هذه الأعمال تمت بمجهودات عناصر وطنية من شركة الخليج حيث تسعى الشركة لتطوير الحقول التابعة لها وزيادة الإنتاج لتساهم في الدفع بعجلة الاقتصاد في البلاد .