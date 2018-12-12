التوجيه المعنوي تتوعّد قتلة أبناء الفقهاء بالقصاص القريب 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أدانت إدارة التّوجيه المعنوي ،بالقيادة العامة لقوات الجيش ،جريمة الغدر بالمخطوفين من أبناء منطقة الفقهاء الذين تم تصفيتهم بدم بارد على يد تنظيم “داعش” الإرهابي اليومين الماضيين .

وأوضحت الإدارة ــ في بيان لهاــ أن ماترتكبه هذه العصابات الإجرامية والتي ليست في دين الله من شيء، أنها تؤكد منهجها الإجرامي الذي لايفرّق بين أحد من أبناء شعبنا، والذي نراه عملا ممنهجا ،تُزهق فيه أرواح الأبرياء بعد أن عجزت هذه الشراذم على مواجهة الرجال في ساحات الوغى .

وشدّدت الإدارة على أنّ قوات الجيش لن تترك الجنوب وكل مدنه وقراه، وبجسامة المهمة وعلى الرغم من كل الظروف والتي دائما ماتنتصر إرادتنا عليها ،هاهي تبدأ في عملٍ عظيمٍ ؛ ليسود الأمن ربوعه وسنقضي على الإرهاب الذي اقتربت ساعته على الأرض الليبية.

وأكّدت الإدارة أن هذه الجماعات، تتسلّل في جُنح الليل ؛ لتقتل وتروّع وتمارس إرهابها وحقدها على أبناء شعبنا الذي أدرك بهتانهم وزُور مايدّعونه، وأصبح رافضا لوجودهم .

ولفتت الإدارة إلى أن هذا الأمر ،يجعلنا نؤكد حقيقة هذه الجماعات المجنّدة، داعية أهلنا أخذ الحذر والانتباه ، في المناطق التي من الممكن أن تطالها الأيدي الإرهابية.

ونوّهت الإدارة إلى أن الجناة لن ولم يفلتُوا بفعلتهم ، وأن أبناء قواتكم المسلحة لن يتركوا هذه الجريمة ،وماسبقها دون إنزال القصاص على هؤلاء المارقين الذين لايمكن أن ننعتهم بأيّ صفة دينية فهم تشويه حقيقي لتعاليم ديننا الحنيف دين التّسامح والمحبة .