السراج يبحث مع السايح الاستعداد للانتخابات بحضور ويليامز تعهد رئيس المجلس الرئاسي بتوفير الميزانية اللازمة لدعم المفوضية من خلال الترتيبات المالية للعام المقبل

أخبار ليبيا24

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج استعداد وجاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فور استيفاء الشروط الدستورية والقانونية.

واستعرض السراج خلال اجتماعه مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح ونائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ويليامز أمس الثلاثاء بمقر المجلس بمدينة طرابلس الأمور الفنية التي تسهم في تأدية المفوضية عملها بكفاءة ومهنية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة أن تتجنب القوانين الخاصة بعملية الاستفتاء على مشروع الدستور والانتخابات الرئاسية والتشريعية أية مشاكل قانونية تعيق تنفيذ هذه الاستحقاقات الهامة وأن تتماشى مع أسس الاتفاق السياسي الليبي.

وتعهد السراج أن حكومة الوفاق ستقوم – كما فعلت سابقاً – بتوفير الميزانية اللازمة لدعم المفوضية من خلال الترتيبات المالية للعام المقبل، وذلك لتوفير كل ما يلزم لوجستياً وأمنياً لإنجاح هذه العملية الديمقراطية التي ينتظرها كل الليبيين.