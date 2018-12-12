إتلاف 180 صندوق حليب أطفال منتهي الصلاحية في مدينة الزاوية تبين من خلال الكشف الظاهري بأن كل الكمية منتهية الصلاحية مند عامين

أخبار ليبيا24

تمكن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الاثنين من ضبط 180 صندوق من حليب الأطفال بلد المنشأ فرنسا، منتهي الصلاحية، ويحوي كل صندوق عدد 24 علبة .

وأشار المركز أن كمية الحليب كانت محملة على متن مركبة تسويق قادمة من مدينة طرابلس، وتمت عملية الضبط في بوابة الصمود في مدينة الزاوية عن طريق الأجهزة الأمنية وجهاز الحرس البلدي .

وقام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في الزاوية بتكليف مفتش صحي للكشف على كمية حليب الأطفال بناءً على طلب الجهة الضابطة، وتبين من خلال الكشف الظاهري بأن كل الكمية منتهية الصلاحية مند عامين .

وذكر المركز أنه وبحسب إفادة المسوق كانت الكمية متجهة إلى متاجر في مدينة الزاوية، وتم إعداد تقرير من حيث الاختصاص وإحالته إلى الجهات ذات الاختصاص، كما تم إتلاف الكمية بالكامل .