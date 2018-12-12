استمرار الاعتداءات على حقول آبار المياه بمنظومة الحساونة سهل الجفارة هذا الاعتداء من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة يصل عدد الآبار المدمرة والخارجة عن الخدمة إلى 92 بئر

أخبار ليبيا24

تعرض الحقل الغربي أحد حقول آبار المياه لمنظومة الحساونة سهل الجفارة الأحد الماضي لهجوم من قبل مجموعة إرهابية مسلحه نتج عنه تدمير وتخريب وسرقة عدد أربعة آبار.

وأوضحت إدارة النهر الصناعي أنه بهذا الاعتداء من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة يصل عدد الآبار المدمرة والخارجة عن الخدمة إلى 92 بئر.

وأشارت إدارة النهر إلى أن هذه الاعتداءات تأتي في ظل غياب تام لحماية هذه الآبار الاستراتيجية والحيوية المغذية لمدن الساحل الغربي ومدن جبل نفوسه ومدينة الشويرف والمناطق المحيطة وتردي الوضع الأمني بالمنطقة.

وناشدت الإدارة عدة مرات السلطات التشريعية والتنفيذية لحماية هذه الحقول ومكونات مشروع النهر الصناعي، منبهة إلى خطورة هذه الاعتداءات التي ستكون سببا في إيقاف الإمداد المائي إلى تلك المدن.