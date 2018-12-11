الخرطوش: الأمور في الهلال النفطي ممتازة ولاوجود للاشتباكات

أخبار ليبيا24- خاص

قال مسؤول المكتب الإعلامي اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش إن الأمور في الهلال النفطي حتى الساعة ممتازة ولاوجود للاشتباكات إلا حرب العوامل المناخية.

وأضاف الخرطوش أن التحشيد من قبل العصابات الإجرامية والهجوم في وقت محدد أمر متوقع، لافتا إلى أن معنويات جنود القوات المسلحة تعانق السماء.

وشدد مسؤول المكتب الإعلامي على ضرورة عم نقل الأخبار المغلوطة والأخبار المربكة والمقلقة لأهالي جنود القوات المسلحة.

وتابع الخرطوش “لا أحد يعلم ما السيناريو المتوقع، ولا أين ستكون الاشتباكات، فما نعلمه أن النصر بالنهاية سيكون حليفنا، والحرب الطويلة هكذا علمناها، ونحن ماضون فيما عهدنا عليه”.