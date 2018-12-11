شركة الخليج تنجح في ربط البئر Z11 بحقل البيضاء بالمجهود الذاتي وبدأ العمل بهذا المشروع مطلع هذا الشهر وفق وصف عمل معد من قبل إدارة الهندسة

أخبار ليبيا 24

نجحت شركة الخليج العربي للنفط في ربط البئر الجديد رقم Z11 بمحطة الدور بطول 2.5 كيلومتر وقطر 4 بوصة، حيث تم تنفيذ العمل عن طريق وحدة الأنابيب التابعة لمراقبة الصيانة بحقل البيضاء.

وكان قد تم الاتفاق على تنفيذ هذا العمل بعد اتفاق مع إدارة الهندسة وما تملك من عناصر هندسية وحثهم على محاولة إنجازه بمجهودات ذاتية وذلك بعد إتمام عمليات تركيب ثلاث مشعبات بالمجمع 1 والمجمع 2 ومحطة الدور بنجاح في وقت سابق الأمر الذي دفع إدارة الهندسة إلى طلب إجراء عمليات ربط البئر بالمجهود الذاتي.

وبدأ العمل بهذا المشروع مطلع هذا الشهر وفق وصف عمل معد من قبل إدارة الهندسة ويتم متابعة عمليات اللحام عن طريق منسقة الفحص الهندسي بمراقبة الشؤون الفنية وبعد انتهاء عملية الربط سيتم إخضاع الخط إلى اختبارات الضغط الهيدروستاتيكي حسب المعمول به .

وبعد الانتهاء من ربط الخط ستشرع مراقبة الصيانة بحقل البيضاء بإنجاز أعمال الربط الكهربائي لهذا البئر.