السراج يبحث أوضاع الجنوب

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بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج اجتماعًا مع نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، وعضوي مجلس النواب محمد آدم لينو وعبد القادر يحي، وعضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة أوضاع الجنوب.

ويأتي الاجتماع الذي انعقد أمس الاثنين في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس في إطار الحملة الوطنية لإنقاذ الجنوب ومتابعة الإجراءات المتخذة لتفعيل مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين.

واستعرض المجتمعون ملف الخدمات العامة التي خصص لها مبالغ مالية عاجلة وفقا لما تم تشخيصه، وتم البدء في تقديمها، وتشمل توفير السيولة النقدية لمصارف المنطقة الجنوبية.

ونوقش أيضًا استكمال وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي، والمركز والمؤسسات الصحية والتعليمية، ومعالجة مشكلة الكهرباء وتفعيل المؤسسات الأمنية.

وجدد السراج التأكيد على أن أوضاع الجنوب لها أولوية، مؤكدًا حرصه على المتابعة اليومية لأعمال اللجان الأمنية والخدمية المشكلة لتوفير احتياجات الجنوب.