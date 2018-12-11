البعثة الأممية تدين إغلاق حقل الشرارة النفطي واستمرار الإغلاق القسري لحقل الشرارة النفطي سيؤدي إلى خسارة إنتاجية تبلغ 388,000 برميل في اليوم، تصل قيمتها إلى 32.5 مليون دولار

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أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الاثنين الاعتداءات على حقل الشرارة النفطي ومنظومة المياه في الحساونة.

وأكدت البعثة في بيان لها أن استمرار الإغلاق القسري لحقل الشرارة النفطي من قبل العناصر المسلحة التي تدعي ارتباطها بحرس المنشآت النفطية المحليين، سيؤدي إلى خسارة إنتاجية تبلغ 388,000 برميل في اليوم، تصل قيمتها إلى 32.5 مليون دولار.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط للعناصر المسلحة من المنطقة .

وقالت إن لسكان الجنوب تظلمات مشروعة وأنه يتوجب معالجة القضايا الملحة المتعلقة بتقديم الخدمات، مشيرة بأن أعمال العنف والخروج على القانون تؤدي إلى تفاقم تردي الخدمات التي يعاني الجنوب أصلاً من نقص فيها، مما يزيد من حرمان سكان المنطقة من هذه الخدمات.

وأفادت البعثة أن هذا التدخل في سبل معيشة الليبيين والثروة الوطنية الليبية بمثابة ضربة موجهة ضد الليبيين في جميع أنحاء البلاد.

ودعت البعثة حكومة الوفاق الوطني على العمل بسرعة وبحزم للنهوض بتقديم الخدمات إلى المنطقة معربة عن استعدادها لتقديم الدعم في هذا الصدد .

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أول أمس الأحد، حالة القوّة القاهرة في حقل الشرارة النفطي الذي تقوم شركة أكاكوس للعمليات النفطية بتشغيله وشرعت في مراجعة الإجراءات اللازمة لإجلاء العاملين في الحقل ، وذلك لوجود خطر يهدّد سلامتهم نتيجة للإغلاق القسري من قبل من وصفتهم بــ “ميليشيات” تدعي انتماءها لحرس المنشآت النفطية .