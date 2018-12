فيلم “المنتقمون” يلقى رواجا خياليا قبل إطلاقه!

ذكر القائمون على استوديوهات “Marvel” العالمية أن الفيديو الترويجي لفيلم “المنتقمون” القادم، حقق مشاهدات بمئات الملايين بعد فترة قصيرة من طرحه على الإنترنت.

وفي تغريدة على تويتر، شكر القائمون على “Marvel” الجمهور، وأشاروا إلى أن المقطع الدعائي للفيلم حقق أرقاما قياسية بأكثر من 289 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة بعد طرحه على الإنترنت.

To the greatest fans in the world, thank you for being there from the beginning until the endgame and making this the most viewed trailer in history with 289M views in 24 hours! pic.twitter.com/oWBDCe4e0m

— Marvel Studios (@MarvelStudios) December 8, 2018