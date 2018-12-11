فيلم “المنتقمون” يلقى رواجا خياليا قبل إطلاقه!

ذكر القائمون على استوديوهات “Marvel” العالمية أن الفيديو الترويجي لفيلم “المنتقمون” القادم، حقق مشاهدات بمئات الملايين بعد فترة قصيرة من طرحه على الإنترنت.

وفي تغريدة على تويتر، شكر القائمون على “Marvel” الجمهور، وأشاروا إلى أن المقطع الدعائي للفيلم حقق أرقاما قياسية بأكثر من 289 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة بعد طرحه على الإنترنت.

To the greatest fans in the world, thank you for being there from the beginning until the endgame and making this the most viewed trailer in history with 289M views in 24 hours! pic.twitter.com/oWBDCe4e0m — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 8, 2018

وبهذا العدد الكبير من المشاهدات في يوم واحد، يكون هذا الفيديو قد تفوق على المقطع الترويجي لفيلم “المنتقمون” السابق، والذي حصد 230 مليون مشاهدة، وكذلك فيديو فيلم “الأسد الملك” الذي حقق مقطعه الترويجي نحو 224 مليون مشاهدة في مختلف مواقع الإنترنت.

ويعتبر الجزء الجديد من هذا الفيلم متابعة لأجزاء سابقة من “المنتقمون” أو “Avengers: Endgame” التي تروي حكاية أبطال خارقين، أنتجتها استوديوهات “Marvel” ونشرتها استوديوهات “والت ديزني” العالمية، وشارك فيها عدد من الممثلين الكبار كسكارليت جوهانسون، وسباستيان ستان، وجوش برولين.