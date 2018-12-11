بيع قطعة أثرية عمرها 4000 عام مقابل 5 دولارات فقط!

عثر مواطن بريطاني على إناء يعود إلى حضارة هندية عمرها 4000 سنة في سوق لبيع الأدوات المستخدمة، واشتراه مقابل خمس دولارات فقط، واستخدمه لفترة طويلة كوعاء لأدوات تنظيف الأسنان.

ويفيد موقع “Science Alert” بأن، كارل مارتن، كان يعمل في شركة “Hansons Auctionersers” في تنظيف القطع الأثرية المخصصة للبيع في المزاد العلني. وقرر مارتن عرض القطعة الأثرية التي اشتراها على خبراء في الآثار، بعد أن رأى قطعة أخرى شبيه بالتي اشتراها سابقا.

وحدد الخبراء أن الإناء يعود إلى حضارة كانت قائمة في حوض نهر السند قبل نحو 1900 سنة قبل الميلاد، ونقشت عليه صورة غزال. ويعتقدون بأن شخصا من الأغنياء جلبه من هناك. وقد باعه مارتن في المزاد بأكثر قليلا من 100 دولار.

وتعد حضارة وادي السند (هارابا) واحدة من الحضارات الشرقية الثلاث القديمة، إلى جانب حضارة مصر القديمة وحضارة بلاد ما بين النهرين، وكانت قائمة خلال أعوام 2600-1900 قبل الميلاد، وانقرضت بسبب سنوات الجفاف الطويلة.

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