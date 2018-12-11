لإجراء الصيانة العاجلة .. إقفال مطار بنينا “17” ساعة 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مدير الشؤون الإدارية والمالية في مطار بنينا الدولي “أسامة بن منصور” أنه من المتوقع صدور تعميم من مصلحة الطيران المدني بقفل المطار .

وأشار بن منصور إلى أن إقفال المطار سيبدأ اعتباراً من الساعة الرابعة مساءً من يوم الجمعة المقبل حتى التاسعة صباحاً من يوم السبت الموافق للخامس عشر من ديسمبر الجاري .

وأوضح بن منصور أن إقفال المطار بغرض إجراء الصيانة الطارئة لمهبط الطائرات .

يشار إلى أن وفد من الحكومة المؤقتة زار السبت مقر مطار بنينا الدولي لمعاينة الأضرار التي لحقت بالمطار جراء هطول الأمطار والسيول التي انهالت ، وللوقوف على أهم الاحتياجات الطارئة للمطار لتوفيرها بشكل عاجل وضمان سير الرحلات فيه بالشكل المطلوب.

الوفد تمثل بحسب المكتب الإعلامي التابع لإدارة المطار من وزير الحكم المحلي والشؤون الاجتماعية “مسعود صوه” ، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي “صقر بوجواري” .

وكان في استقبال الوفد كلاً من مدير عام مطار بنينا الدولي ومدير الشؤون الإدارية والمالية بإدارة المطار ومدير أمن منفذ مطار بنينا الدولي ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنينا وبعض رؤساء الأقسام و الموظفين بإدارة المطار.