أمن بنغازي تتخذ إجراءات صارمة ضد ملاك العقارات المؤجرين 

ضبط أشخاص يحملون الجنسية الأفريقية يقومون بعمليات السحر والشعوذة داخل منزل في منطقة البركة

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أخبار ليبيا 24 – خاص

طالبت مديرية أمن بنغازي أصحاب العقارات بعدم تأجير ممتلكاتهم إلا بعد التأكد من الإجراءات الرسمية للمستأجرين من الجنسيات غير الليبية ، وذلك عن طريق مصلحة الجوازات والجهات الرسمية ذات الاختصاص وإثبات وجودهم بطريقة شرعية .

وقالت المديرية – بحسب مكتبها الإعلامي – إنه على أصحاب المنازل المؤجرة تحمل المسؤولية الكاملة لقيامهم بالتأجير دون أخذ الإذن من جهات ذات الاختصاص ، محذرة من خطورة ما وصفته بــ”الجريمة” على المجتمع”.

وكانت وحدة التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي قد تمكنت الأسبوع الماضي ، من ضبط أشخاص يحملون الجنسية الأفريقية يقومون بعمليات السحر والشعوذة داخل منزل في منطقة البركة ، حيث أن أعداداً كبيرة منهم تتردد على هذا المنزل وفي الفترة الليلية.

وذكر مكتب الإعلام الأمني أنه بعد التفتيش في المنزل المستهدف مداهمته ، عُثر في إحدى الغرف على أدوات ومواد كانت تستخدم في ممارسة السحر والشعوذة حيث تم ضبطهم بالجرم المشهود وبعد اعترافهم جميعهم بما نسب إليهم ، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة ، وعرض المحضر على النيابة العامة .

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