صلهوب يطلع على المشاكل التي يعاني منها مقر التحريات الشرطة العسكرية المرج. 

أخبار ليبيا 24 – خاص

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج المهندس “وليد صلهوب” صباح اليوم بزيارة لمقر التحريات بسرية الشرطة العسكرية المرج.

وناقش صلهوب مع رئيس مكتب التحريات عقيد “طاهر بوعتيقة” المشاكل التي يعاني منها المقر ، والذي كان قد خُصص في السابق للشرطة العسكرية من قبل المجلس البلدي المرج .

حيث دار النقاش حول صيانة المبنى وصيانة شبكة الكهرباء والإنارة داخل المبنى وتركيب برج خاص بمياه الشرب ، وذلك لسد النقص إضافةً إلى بعض الاحتياجات الفنية المتمثلة في صيانة المدخل الرئيسي للمقر .

وقد تعهد رئيس المجلس التسييري للبلدية بتقديم كافة الدعم اللاّزم لهذا المرفق الحيوي المهم كونه يعد أحد الأجهزة الأمنية بالبلدية ، وذلك في سبيل بسط هيبة الدولة والحفاظ على أمن الوطن.