بعد تصفيتهم من قبل “داعش” .. مجلس النواب يطالب قوات الجيش بالعمل المكثف لفك أسر بقية محتجزين الفقهاء 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أدان مجلس النواب ما قام به تنظيم داعش الإرهابي من تصفية 6 من أبناء منطقة الفقهاء عقب اختطافهم أثناء الهجوم الإرهابي الذي نفذه التنظيم على المنطقة الفترة الماضية .

وطالب المجلس في بيانه اليوم الإثنين قوات الجيش بالعمل المكثف لفك أسر بقية المحتجزين لدى تنظيم داعش الإرهابي من أبناء منطقة الفقهاء وإرجاعهم إلى أهلهم وذويهم .

كما طالب قوات الجيش، والحكومة المؤقتة، وكافة القوات والأجهزة التابعة لها بتحمل مسؤلياتهم بالعمل على تأمين المناطق البعيدة مترامية الأطراف ، خاصة المناطق المتاخمة لجبال الهاروج والتي تنطلق منها المجموعات الإرهابية والعصابات الإجرامية .

يشار إلى أن مصادر بالفرع البلدي الفقهاء ببلدية الجفرة أكدت مقتل ستة أشخاص من أبناء الفقهاء تمت تصفيتهم من بين 10 تم اختطافهم من قبل تنظيم الدولة خلال الأحداث التي شهدتها الفقهاء مؤخراً .

وأوضحت المصادر بأنه تم الاتصال هاتفياً برئيس الفرع “أحمد ساسي” من قبل تنظيم الدولة وإبلاغه بأنه تمت تصفية المواطنين لديهم .

وذكرت بعض المعلومات أن الشخص الآخر قتل في وقت سابق عند عملية الاختطاف حيث أطلق عليه الرصاص عند محاولته الهرب بعد قفزه من السيارة التي كانت تقل المختطفين ، ولا يعرف مكان دفنه.

يذكر أن الأشخاص الذين تم تصفيتهم على يد داعش “ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺍﺣﻤﻴﺪ ﺳﺎﺳﻲ”، و”ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ”، و”أﺣﻤﻴﺪ إﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺳﺎﺳﻲ”، و”ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺎﻓﻲ”، و”أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ”، و”اﺣﻤﻴﺪ ﺍﺣﻤﻴﺪﻩ ﺻﺎﻟﺢ ” .