في أول لقاء له على أرضه.. الصـداقـة يتفـوق على الهـلال بهدف نظيف.

في أول لقاء له على أرضه.. الصـداقـة يتفـوق على الهـلال بهدف نظيف.

أخبار ليبيا 24 – خاص

تفوق الصـداقـة على خصمه الهـلال بنتيـجة هدف مقابل لاشئ ، في أًول لقاء يخوضـه الصـداقـة على ملعـبه ضمن الأسبـوع الثـاني من الدوري الليبي الممتـاز .