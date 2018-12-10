في أول لقاء له على أرضه.. الصـداقـة يتفـوق على الهـلال بهدف نظيف.

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أخبار ليبيا 24 – خاص

تفوق الصـداقـة على خصمه الهـلال بنتيـجة هدف مقابل لاشئ ، في أًول لقاء يخوضـه الصـداقـة على ملعـبه ضمن الأسبـوع الثـاني من الدوري الليبي الممتـاز .

هـدف الفـوز حـمل توقيـع اللاعـب “محمد مخلوف” في الدقيقة “16” من عمـر الشوط الثاني ، بعـد تمريرة محكمة من عـاشور شقلـوف اخترقت دفـاعات فريق الهـلال ووضعت مخلوف في مواجهة حارس الهلال .

بهـذا يرتفـع رصيـد الصـداقة في قائمة ترتيب الدوري الليبي ليصبـح في حوزتـه 4 نقـاط ثمينـة .

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