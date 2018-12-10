الناظوري : “لن أسمح لأي جهة كانت أن تعرقل عمل المطار أو تلحق الضرر به”.

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى الفريق “عبدالرازق الناظوري” مع الأجهزة العاملة بمطار بنينا الدولي آخر المستجدات بهذا المنفذ المهم والحيوي .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مساء اليوم الإثنين بحضور مدير أمن منفذ المطار و مدير المطار .

وناقش الناظوري أسباب عدم التزام الشركات الناقلة بالتعامل مع منظومة إصدار بطاقة الصعود الإلكترونية.

وقال الفريق إنه لن يسمح لأي جهة كانت أن تعرقل عمل المطار ، أو تلحق الضرر به ، وتم مناقشة الإضرابات التي تحدث من حين إلى آخر ومدى تأثيرها على المواطنين العالقين بالمطارات الخارجية.

وأكد الناظوري حرصه التام على إنهاء كافة المشاكل المتعلقة بشركات المناولة والخدمات الأرضيّة حتى يعمل الجميع بشكل أفضل، وتقديم كافة الخدمات للمسافرين .