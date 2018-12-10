مرجحين أنه تشكيل مسلح منظم .. أهالي بنغازي يعانون من تزايد عمليات السطو المسلح 

أخبار ليبيا 24 – خاص

تستمر عمليات السطو المسلح من قبل الخارجين عن القانون، ويرجح البعض بأنها عصابة وتشكيل مسلح يعمل بشكل منظم بعد أن باتت عمليات السطو جهاراً نهاراً في مختلف المناطق والأحياء السكنية بمدينة بنغازي.

آخر ضحايا عمليات السطو المسلح “مادح بسيوني” مصري الجنسية تم الاعتداء عليه بسلاح أبيض بمنطقة الكيش، وسرقة هاتفه المحمول، والأموال التي كانت بحوزته ، و”فضل عبيد السعيد” سوداني الجنسية عندما قام شخصين مسلحين بإطلاق الرصاص عليه في عملية سطو مسلح بحي السلام ما أدى إلى إصابته في اليد .

كما أصيب “محمد الهادي” للإصابة بإطلاق رصاص في البطن قبل أن تخترق الرصاصة أحشاءه لتخرج من الظهر ، في عملية سطو مسلح على محل تجاري بمنطقة حي السلام ، لغرض السرقة أيضاً ، دون أن تحرك الجهات المختصة ساكناً بعد تطور الوضع وقيام الخارجين عن القانون بتنفيذ عملياتهم في النهار باقتحامهم للصالات والمحال التجارية للمواد الغذائية بأحياء شرق بنغازي.