جامعة بنغازي تطلق نداء استغاثة والبناء والتشييد تباشر عملها فوراً.

أخبار ليبيا 24 – خاص

أطلقت جامعة بنغازي نداء استغاثة بعد غرق مرافق الجامعة بالمياه الراكدة نتيجة السيول وانجراف المياه بكميات كبيرة، وأصبحت مستقنعاً للمياه الراكدة.

وباشرت شركة البناء والتشييد بنغازي بالانتقال فوراً صباح اليوم بعد تلقيهم البلاغ ، بعمليات شفط وكسح المياه من مرافق الجامعة التي تحولت إلى مستنقع ، وسيستغرق العمل بها لمدة ثلاثة أيام متواصله ، وذلك نتيجة تردي وتضرر البنية التحتية للجامعة.

يذكر أن شركة البناء والتشييد ساهمت في عودة 60 أسرة مقيمة بالقرية السياحية بنغازي إلى مساكنهم ، بعد أن كانوا عالقين اليومين الماضيين نتيجة غرقهم بالمياه والسيول ، بعد تمكن الجهات المختصة والمنظمات الإنسانية من إنقاذهم وإخراجهم من القرية السياحية بنغازي.