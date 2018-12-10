كشاف ومرشدات ليبيا تحتفل بذكرى تأسيس الاتحاد العربي لرواد الكشافة

أخبار ليبيا 24 – خاص

احتفلت رابطة رواد كشاف ومرشدات ليبيا ، بذكرى تأسيس الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات تحت شعار “أغرس شجرة”، وذلك بزرع أشجار في أماكن متفرقة من تواجدهم بشكل فردي و جماعي.

وتأسس الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات في العام 1984 ويضم في عضويته الرابطات والجمعيات الكشفية العربية للرواد ، وقد انضمت ليبيا للاتحاد العربي في العام 1993، حيث شكلت رابطة قدامى الكشافين والمرشدات برئاسة الدكتور المرحوم “علي سبيطه” وعضوية كل من المرحوم “إبراهيم شعبان” ، والقائد “إبراهيم محمد حويو”، والدكتور “محمد بشير حسن” ، والقائدة “نجاة جملي طرخان” ، ليتم تعديل الإسم فيما بعد إلى رابطة رواد كشاف ومرشدات ليبيا .

وهي الرابطة التي تضم في عضويتها الرواد والرائدات في مفوضيات ليبيا البالغ عددها 25 مفوضية و 106 فوج ، والرائد هو كل عضو منتسب للحركة الكشفية، أو من المؤسسين الفعالين للفرق الكشفية يكون قد حصل علي تدرج كشفي واجتاز الاختبارات والمخيمات والتدريبات ومارس مهامه القيادية لسنوات طويلة وكان له دور في وضع اللبنات الأولى لتأسيس الكشافة منذ عام 1954، وتجاوز عمره الخامسة والثلاثون وانقطع فترة ليست بالطويلة عن ممارسة العطاء الكشفي في وسط الميدان العملي حينئذ يحق له الالتحاق برابطة الرواد للاستفادة من خبرته والاستعانة به في دعم الأنشطة الكشفية، والمساهمة في نشر التوعية المجتمعية.

وتعتبر رابطة رواد كشاف ومرشدات ليبيا عضو في الاتحاد المغاربي للرواد وعضو مؤسس في تجمع حوض البحر المتوسط وعضو في جمعية الصداقة العالمية للرواد.