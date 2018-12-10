البدء في إضافة الأفراد والأسر والزوجات الأجنبيات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي مقدم “أسامة الدرسي” عن البدء في إضافة الأفراد والأسر والزوجة الأجنبية بعد توقف دام عدة سنوات ومعاناة المواطن وذهابه لمدينة طرابلس.

وقال مدير الفرع للمكتب الإعلام بالفرع إن مكتب التوثيق والمعلومات بالفرع برئاسة المهندس “علي بن سعود” لديه الصلاحية الكاملة للإضافة، وذلك بعد عرضها على اللجنة المشكلة بهذا الخصوص من ثم اعتماد مدير الفرع.

وأوضح مدير الفرع بأن أي مواطن أو مولود لم يتحصل على الرقم الوطني منذ عدة سنوات خصوصاً للذين لم يستلموا منحة (2000) دينار في فترة المجلس الانتقالي عليهم بالتوجه إلى السجلات الخاصة بهم.

وأكد مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي بأنه لن يعتمد أي ملف إلا بتوقيع اللجنة المشكلة واعتماده من مدير الفرع، مشيراً بأنه يعد نجاحاً لفرع بنغازي لحل مشاكل المواطنين.

وعبر مدير الفرع عن شكره وتقديره لرئيس مصلحة الأحوال المدنية “محمد بالتمر” لتعاونه من أجل تذليل الصعاب أمام فرع بنغازي.

يشار إلى أن إضافة الفرد خصوصاً للمواليد من قبل عام 2011 كانت متوقفة ، وقد أثمرت جهود مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي في حل هذه المشكلة التي كانت تواجه المواطنين في كافة السجلات المدنية بعد معاناتهم وذهابهم لمدينة طرابلس لإنهاء إجراءاتهم.