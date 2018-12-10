طاقم تحكيم جابوني يدير لقاء الاتحاد ونهضة بركان 

أخبار ليبيا 24 – خاص

كلفت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف“، طاقم تحكيم من الجابون لقيادة مباراة الاتحاد ونهضة بركان المغربي.

وسيقود اللقاء الحكم الجابوني “إريك آرنود أوطوجو”، ويساعده كلاًّ من مساعد أول “موساندا مونتيل” ، ومساعد ثاني “أوربان أوندو نضونج” من الجابون، وسيشغل مهام الحكم الرابع “إيلو موحمدو” من نيجيريا.

ويأتي لقاء الاتحـاد ونهضة بركان المغربي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية .

هذا وستقام المباراة، السبت المقبل، على تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت ليبيا، على أرضية الملعب البلدي ببركان .