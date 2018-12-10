دعم الشبكة الكهربائية باحتياجات عاجلة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية المؤقتة ، توفيرها احتياجات عاجلة ومهمة ، وذلك لدعم الشبكة الكهربائية ، لكل المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية المؤقتة .

وقال المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة المؤقتة “ربيع خليفة” إنهُ تم توفير محولات مختلفة القدارات ولوحات وصناديق توزيع وقواطع هوائية وواحدات حلقية ونهايات وموصلات والكثير من المواد التي من شأنها دعم الشبكة الكهربائية .

وأشار خليفة إلى أن توفير هذه الاحتياجات يأتي ضمن خطط الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة من أجل دعم الشبكة الكهربائية حتى ينعم المواطن بالكهرباء دونما انقطاع.