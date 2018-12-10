إعلان حالة القوّة القاهرة في حقل الشرارة المؤسسة تطالب إخلاء الحقل النفطي على الفور دون قيد أو شرط

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أمس الأحد ، حالة القوّة القاهرة في حقل الشرارة النفطي الذي تقوم شركة أكاكوس للعمليات النفطية بتشغيله.

وشرعت المؤسسة بحسب بيانها في مراجعة الإجراءات اللازمة لإجلاء العاملين في الحقل ، وذلك لوجود خطر يهدّد سلامتهم نتيجة للإغلاق القسري للحقل من قبل من وصفتهم بــ “ميليشيات” تدعي انتماءها لحرس المنشآت النفطية .