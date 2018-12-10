إعلان حالة القوّة القاهرة في حقل الشرارة
المؤسسة تطالب إخلاء الحقل النفطي على الفور دون قيد أو شرط
أخبار ليبيا 24 – خاص
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أمس الأحد ، حالة القوّة القاهرة في حقل الشرارة النفطي الذي تقوم شركة أكاكوس للعمليات النفطية بتشغيله.
وشرعت المؤسسة بحسب بيانها في مراجعة الإجراءات اللازمة لإجلاء العاملين في الحقل ، وذلك لوجود خطر يهدّد سلامتهم نتيجة للإغلاق القسري للحقل من قبل من وصفتهم بــ “ميليشيات” تدعي انتماءها لحرس المنشآت النفطية .
وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط هذه المجموعات بإخلاء الحقل النفطي على الفور دون قيد أو شرط.
وأكدت المؤسسة أنها لن تشارك في أي مفاوضات مع تلك “الميليشيات” وهي غير مستعدة لتقديم أي تنازلات ، خاصة بعد استخدام العنف وإهانة العمال وسرقة هواتفهم .
وقالت المؤسسة أن “الميليشيات” ارتكبت خلال الأشهر القليلة الماضية ، الكثير من الجرائم بما في ذلك العنف ضد الموظفين والسرقات، والتسبب في تعطيل الإنتاج.
وأعربت المؤسسة عن قلقها إزاء تقاعس حرس المنشآت النفطية الذي استمر في عدم تحمل مسؤولياته المتمثلة في حماية الحقول والعاملين ومقدرات الشعب الليبي، والتغطية على الجرائم التي ترتكبها هذه الميليشيات .
ودعت المؤسسة السلطات المعنيّة وقادة المجتمعات المحليّة إلى التدخّل بما يخدم المصلحة الوطنية وإعادة الأمن والاستقرار إلى هذا الموقع .
وأكدت أن تعمد بعض الأطراف استغلال المطالب المشروعة لأهالي الجنوب- التي تستدعي إجراء حوار وطني – بغية تحقيق مطالب شخصية لن تعود بأي فائدة على أهالي الجنوب .
وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها أنها بذلت قصارى جهدها من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية في الجنوب، إلا انّ هذا الإغلاق سيحبط هذه الجهود المبذولة ويقلّل حتماً من الفرص الاقتصادية محلياً .