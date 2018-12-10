الأعلى للدولة يرفض التعديلات الدستورية التي أقرها النواب

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد المجلس الأعلى للدولة جلسته العادية السادسة والثلاثين بمقر المجلس في العاصمة طرابلس ، لمناقشة موقف المجلس من إعادة هيكلة السلطة التنفيذية ، والتعديل الدستوري العاشر الصادر عن مجلس النواب بشأن قانون الاستفتاء، بالإضافة لما يستجد من أعمال.

وقد أصدر المجلس في نهاية الجلسة بياناً بشأن التعديلات الدستورية التي أصدرها مجلس النواب بتاريخ السادس والعشرين من نوفمبر الماضي، والذي جاء فيه أن ” المجلس الأعلى للدولة أطلع على نص التعديلين الدستوريين الصادرين عن مجلس النواب” .

وأعلن الأعلى للدولة عن التمسك بالاتفاق السياسي الموقع من أطرافه في السابع عشر من ديسمبر بالصخيرات واعتباره جزءا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري بموجب التعديل العاشر الصادر عن المؤتمر الوطني العام في الخامس من أبريل عام 2016 .

وأوضح الأعلى أن التعديلين المرقمين بالعاشر والحادي عشر الصادرين عن مجلس النواب يعدان مخالفين لنص المادة 12 من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي الليبي.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة توافقه مع مجلس النواب على ما جاء في المادة الاولى من التعديل المرقم (11) وفي هذا الصدد فإن التعديل ينبغي أن يشمل النصوص التي تم الاتفاق عليها بين المجلسين والتي تحدد آلية تشكيل المجلس الرئاسي واخصاصاته واختصاصات مجلس الوزراء.

ورفض المجلس الأعلى العبارة الواردة في المادة الثانية من تعديل مجلس النواب المشار إليه أعلاه والتي تنص على (ولا يترتب على هذا التعديل إضفاء أي شرعية على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأت قبله ولم تكن مضمنة في الإعلان الدستوري).

ودعا الأعلى مجلس النواب الأخذ بملاحظاتنا المبينة في هذا البيان لاستكمال الخطوات المشتركة لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي والتوافق حول قانون الاستفتاء الدستوري بما يضن إنجازه.

وفي نفس السياق ، أكد رئيس المجلس الرئاسي على دعم المفوضية العليا للانتخابات لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، وإصدار التعليمات للجهات الأمنية والعسكرية المعنية لوضع خطة أمنية شاملة لتأمين مراكز الاقتراع وسير العملية الانتخابية.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة اتساق قانون الاستفتاء على الدستور مع الاتفاق السياسي والضوابط القانونية التي لا تجعله عرضة للطعون مما يعرقل المضي قدماً في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي “محمد السلاك” اليوم الإثنين بمقر رئاسة الوزراء.