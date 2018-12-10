الخطوط الجوية الليبية تحيل مقترح الأسعار إلى وزارة الاقتصاد

أخبار ليبيا 24 – خاص

قدمت إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية بتقديم عرضاً بخصوص مقترح أسعار التذاكر الجديدة على وزير المواصلات المفوض في حكومة الوفاق الوطني “ميلاد معتوق” ووكيل الطيران والنقل الجوي “هشام أبو الشكيوات” ، ورئيس مصلحة الطيران المدني ، ومدير إدارة النقل الجوي في مصلحة .

وتخلل العرض الذي حضره أعضاء عن مجلس إدارة الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة ، جملةً من الأسئلة والاستفسارات حول كيفية الوصول إلى هذه الأسعار المقترحة وطرق احتسابها بما يغطي الالتزامات المالية للشركة في الخارج فقط ، والتي يتم تغظيتها بالعملة الأجنبية وما يلزم من قيمة بالدينار الليبي بما يضمن تغطية هذه النفقات ، وذلك طبقاً لقرار الإصلاحات الاقتصادية الصادر مؤخراً والذي يفرض رسوم بالدينار الليبي على التحويلات الخارجية للعملة الاجنبية .

وبحسب من نشرته الصفحة الرسمية لمكتب الإعلام في وزارة المواصلات على الفسيبوك فقد “تم التوصل إلي اتفاق على إحالة مقترح الأسعار الجديدة إلى وزارة الاقتصاد حتى يتم مراجعته واعتماده وفقاً للقانون التجاري وبناءً على هذا يستمر العمل بالأسعار الحالية إلي حين الانتهاء من اعتماد الأسعار الجديدة” .