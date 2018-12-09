لبحث مخرجات باليرمو .. سلامة يلتقي “السراج” و”المشري” على حدا

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” اليوم الأحد بمقر المجلس بطرابلس رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “غسان سلامة” ، ونائبته للشؤون السياسية السفيرة “ستيفاني ويليامز”.

وتناول الاجتماع مستجدات الوضع السياسي، وخطوات تنفيذ ما جاء في إفادة سلامة أمام مجلس الأمن الدولي وأقره مؤتمر باليرمو في منتصف نوفمبر الماضي من عقد المؤتمر الوطني الجامع في الأسابيع الأولى من العام الجديد، وإجراء انتخابات متزامنة لاختيار رئيساً للدولة والجسم التشريعي الجديد في الربيع المقبل وإتمام الاستحقاقات الدستورية السليمة بالخصوص.

من ناحية أخرى، بحث الاجتماع عملية التنسيق بين لجنة الترتيبات الأمنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفقاً للآليات المعتمدة لذلك.

وفي سياق ليس ببعيد ، شارك رئيس المجلس الاستشاري للدولة “خالد المشري” وعدد من أعضاء المجلس اليوم الأحد ، في اجتماع مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “غسان سلامة” ووزير التخطيط بحكومة الوفاق الوطني “الطاهر الجهيمي” لمناقشة مكونات الملتقى الوطني الجامع وعناصره.

وناقش اللقاء عدة نقاط منها المشاركين في هذا المؤتمر والأطراف التي يمثلونها، بالإضافة إلى الملفات التي تم تجميعها من قبل بعثة الأمم المتحدة خلال زيارتها لـ 77 مدينة في ليبيا، والتي من المفترض أن يتم طرح حلول لها في الملتقى الجامع.

ومن المتوقع مشاركة رئيس حكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” وقائد الجيش “خليفة حفتر” ، ورئيس المجلس الاستشاري للدولة “خالد المشري” ، ورئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” .